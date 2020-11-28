برفقة لواء القدس الفلسطيني والدفاع الوطني.. قوات النظام تبدأ حملة عسكرية جديدة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية دير الزور بإسناد جوي روسي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقاً مكثفاً لطائرات حربية روسية وأخرى تابعة للنظام السوري، في أجواء بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، وسط تنفيذها لضربات جوية مكثفة على مناطق انتشار التنظيم في المنطقة هناك، وتتزامن الضربات مع انطلاق حملة أمنية جديدة في تلك المنطقة، تقودها قوات “الدفاع الوطني” الموالية للنظام السوري، تستهدف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وعلى صعيد متصل، انطلقت حملة أمنية مشابهة بقيادة قوات النظام والمسلحين الموالين لها وعلى رأسها لواء القدس الفلسطيني، ضد خلايا التنظيم ضمن البادية الجنوبية لمدينة دير الزور.

وأشار المرصد السوري في 25 الشهر الجاري، إلى أن قوات النظام والمسلحين الموالين لها مدعومة بسلاح الجو، تواصل تمشيط مناطق في البادية السورية والبحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، انطلاقاً من باديتي دير الزور الغربية والرقة وصولاً إلى باديتي حمص وحماة.

وفي سياق ذلك، نفذت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 16 غارة جوية استهدفت مناطق يتواجد فيها تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حماة الشرقي وبادية الرقة.

وتحاول فرق الهندسة التابعة لقوات النظام البحث عن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” لاستهداف مجموعات المشاة على الطرقات وفي أماكن وعرة.