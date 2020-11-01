برفقة مروحيتين.. القوات الأمريكية تسيّر دورية اعتيادية في ريف القامشلي شمالي سوريا

رصد المرصد السوري، دورية سيرتها القوات الأمريكية، مؤلفة من 5 مدرعات برفقة حوامتين، جابت قرى كندكِ وشلال وديرنا آغي، ومن ثم اتجهت لقرية باترزان بمنطقة آليان التابعة لبلدة معبدة في ريف القامشلي.

ورصد المرصد السوري، يوم الأمس، تسيير “الشرطة العسكرية الروسية” لدورية عسكرية في ريف مدينة المالكية(ديريك) شمالي شرقي الحسكة، وتألفت الدورية الروسية من أربع مدرعات برفقة مروحيتين لتأمين الغطاء الجوي، حيث عبرت الدورية قرية سرمساخ تحتاني واتجهت لقرية سرمساخ فوقاني ومن ثم إلى ريف بلدة معبدة شرقي مدينة القامشلي.

ورصد المرصد السوري في وقت سابق من الأمس، دورية عسكرية اعتيادية، سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة المالكية(ديرك) شمالي شرقي سورية، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.