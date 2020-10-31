برفقة مروحيتين.. القوات الروسية تسيّر دورية اعتيادية في محيط مدينة المالكية (ديريك) في ريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، تسيير “الشرطة العسكرية الروسية” لدورية عسكرية في ريف مدينة المالكية (ديريك) شمالي شرقي الحسكة، وتألفت الدورية الروسية من أربع مدرعات برفقة مروحيتين لتأمين الغطاء الجوي، حيث عبرت الدورية قرية سرمساخ تحتاني واتجهت لقرية سرمساخ فوقاني ومن ثم إلى ريف بلدة معبدة شرقي مدينة القامشلي.

ورصد المرصد السوري في وقت سابق من اليوم السبت، دورية عسكرية اعتيادية، سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة المالكية(ديرك) شمالي شرقي سورية، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.