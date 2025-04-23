برفقة مروحيتين حربيتين.. هبوط طائرة شحن تابعة لـ”التحالف الدولي” شمال الحسكة

محافظة الحسكة: هبطت مساء اليوم، طائرة شحن، تابعة “للتحالف الدولي” محملة بمعدات عسكرية وعتاد بالإضافة إلى أنظمة رادار للتصدي للمسيرات وذلك في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تحليق مروحيتين حربيتين فوق سماء المنطقة.

وأشار المرصد السوري إلى أن نيسان الجاري شهد وصول 7 طائرات شحن عسكرية و279 شاحنة محملة بأنظمة رادار ومعدات عسكرية متطورة، مما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة من التواجد العسكري للتحالف في سوريا وأهدافه.