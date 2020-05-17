المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


برلماني إيراني رفيع: أنباء حول اتفاق بشأن استقالة الأسد كذبة كبرى

نفى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، صحة تقارير إعلامية حول “اتفاق” بين روسيا وإيران على دفع الرئيس السوري، بشار الأسد، للاستقالة.

وقال عبد اللهيان، في تغريدة نشرها مساء اليوم السبت، إن الأسد “رئيس سوريا الشرعي والقائد الكبير لمحاربة الإرهاب التكفيري في العالم العربي”.

وأضاف عبد اللهيان: “شائعة اتفاق إيران وروسيا حول استقالته كذبة كبرى ودعاية إعلامية أمريكية صهيونية”.

وشدد المسؤول البرلماني الإيراني على أن “طهران تدعم بقوة السيادة والوحدة الوطنية ووحدة الأراضي السورية”.

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام التابعة للمعارضة السورية أنباء تحدثت عن توصل روسيا وإيران لاتفاق بشأن دفع الأسد للاستقالة بهدف تسريع عملية التسوية السياسية للأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011.

المصدر: روسيا اليوم

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