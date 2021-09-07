برنامج الأغذية العالمي يخفض مساعداته لنازحي الشمال السوري للمرة الثالثة

خفّض برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، محتويات السلة الغذائية التي تقدم للنازحين في مناطق شمال غربي سورية، للمرة الثالثة، في حين يعاني النازحون من ضغوط معيشية تتزامن مع صعوبات في توفير المال، وموجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، حيث سجّلت المنطقة ارتفاعاً بعدد الإصابات.

وفي مايو/ أيار 2020، خفض برنامج الأغذية العالمي حجم السلة الغذائية الممنوحة للنازحين في الشمال السوري بمقدار 205 سعرات حرارية، وسبق ذلك بشهرين تخفيض كمية الأرز الموجودة في السلة، وعزا البرنامج التخفيض إلى وجود قيود على التمويل.

وبيّنت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” أن المساعدات الغذائية الممنوحة من برنامج الأغذية العالمي تقتصر على المخيمات المنظمة في مناطق شمال غربي سورية، كونها مخيمات تشرف عليها منظمات شريكة للأمم المتحدة.

وبين محمد حلاج، مدير فريق منسقو الاستجابة، لـ”العربي الجديد”، أن “الأمم المتحدة كانت تعمل في وقت سابق على تسجيل المخيمات العشوائية، لإدراجها ضمن برامج المنظمات التي تقدم لها المساعدات”.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات منقذة للحياة لنحو 4.8 ملايين شخص شهرياً في المحافظات السورية، منها مساعدات غذائية طارئة للأسر في شمال غربي سورية.

المصدر: العربي الجديد