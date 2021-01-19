بسبب إعطاء دروس من مناهج النظام السوري.. استخبارات “الأسايش” تعتقل عددا من المدرسين في الدرباسية بريف الحسكة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن استخبارات قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، اعتقلت 7 مدرسين من مدينة الدرباسية شمالي الحسكة، بتهمة إعطاء دروس من مناهج النظام السوري، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المدرسين الذين جرى اعتقالهم، يقومون بإعطاء “دورات تقوية” لطلاب شهادتي “الإعدادية والثانوية” الذين ينوون تقديم الامتحانات في مدارس النظام، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المعتقلين سبق وأن مضوا على تعهد لدى قسد بعدم إعطاء مثل هكذا دروس.

وأشار المرصد السوري في وقت سابق من اليوم، بأن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” منعت موظفين لدى النظام السوري من دخول مبنى النفوس و المحكمة لمزاولة عملهم في بلدة تل تمر بريف الحسكة، بالإضافة إلى قيامها بمنع موظفي النظام في دائرة المياه في الحسكة من الدخول إليها ومزاولة عملهم، يأتي ذلك في إطار التوترات المتواصلة والمتصاعدة بين “الأسايش والنظام” في شمال شرق سورية.