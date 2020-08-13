بسبب ارتفاع صوت الأغاني في مذياع سيارته.. جهادي يطلق النار على مواطن في مدينة إدلب

أطلق جهادي مهاجر النار على شاب في منطقة الصناعة بمدينة إدلب، بسبب ارتفاع صوت الأغاني في مذياع سيارته، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

ويسكن مدينة إدلب وريفها الآلاف من العناصر الجهادية مع عائلاتهم من جنسيات عربية وأجنبية، بعضهم تمكن من الاندماج في المجتمع السوري.

وشهدت منطقة إدلب وريفها، خلال الفترة الماضية، إخلاء الكثير من عائلات الأوزبك والتركستان منازلهم التي كانوا يسكنوها في مدينة إدلب وجسر الشغور وغيرها من المناطق، واتجهوا نحو القرى الحدودية مع لواء إسكندرون.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الآلاف من المقاتلين ذهبوا للقتال في ليبيا بينهم 2500 شخص من الجنسية التونسية.