بسبب الأمطار الغزيرة وسوء البناء.. انهيار كتل سكنية في مخيم ترملا الذي يأوي نازحين شمالي إدلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانهيار كتل سكنية في مخيم شهداء ترملا بريف إدلب الشمالي، بسبب الأمطار الغزيرة وسوء البناء، وغياب الاهتمام من قبل المنظمات الإنسانية المعنية في شؤون النازحين.

وفي 3نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، جرفت سيول الأمطار، خيام النازحين في بلدة شمارين بالقرب من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا شمالي حلب، فيما تدخلت فرق الإنقاذ لإيواء النازحين الذين فقدوا خيامهم، وفتح خنادق لإبعاد السيول التي شكلتها مياه الأمطار الغزيرة عن المخيمات.

وتشهد المخيمات في عموم المناطق السورية وعلى اختلاف القوى المسيطرة، تردي كبير في الخدمات ومأساة إنسانية يعيشها المدني الذي أجبر على الخروج من منطقته بفعل العمليات العسكرية.

ويواجه سكان المخيمات تحديات ومشاكل كبيرة، تتلخص في نقص الرعاية، تزامناً مع انتشار وباء “كورونا”، وانتشار الأوساخ والقمامة بالقرب منها، وشح المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة، فضلاً عن استغلال أبنائهم للقتال كمرتزقة تحت العباءة التركية.