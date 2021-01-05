بسبب التحرش بفتاة.. اشتباكات بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا في مدينة رأس العين (سري كانييه)

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دارت اشتباكات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة في مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، بين عناصر من فرقة السلطان مراد وآخرين من درع الحسكة، نتيجة تحرش عناصر السلطان مراد بفتاة من أبناء المنطقة وسط سوق المدينة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، اعتقال فرقة “ملك شاه” لرجل وامرأتين من مدينة رأس العين بريف الحسكة، وأفادت مصادر المرصد السوري بأن الفصائل الموالية لتركيا اعتقلتهم بتهمة القيام بالتفجيرات ضمن مناطقها.

مصادر المرصد السوري أكدت بأن الفصائل الموالية لتركيا تشن حملة اعتقالات في المدينة بحجة التفجيرات التي تضربها.

وتشهد مناطق “نبع السلام”، انفلاتاً أمنياً متواصلاً ومتصاعداً منذ اليوم الأول لسيطرة الأتراك والفصائل عليها وحتى اليوم.