بسبب الحصار وعدم الاستجابة.. أعضاء المجلس المحلي في الركبان يعلنون حله

قرر أعضاء المجلس المحلي في مخيم الركبان بالإجماع حل المجلس المحلي في المخيم بشكل كامل.

كما أعلنوا عن تشكيل الهيئة السياسية في البادية السورية.

وفق بيان صدر اليوم، جاء فيه “بناء على مقتضيات المصلحة العامة في منطقة 55 كيلومتر ومخيم الركبان، وتزامنا مع التطورات الأخيرة في المنطقة التي كانت في بدايتها فرض حصار خانق على قاطني المخيم، وعدم استجابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

والمنظمات الإنسانية لمطالب أهالي المخيم، وبسبب الخلافات السياسية المحلية والإقليمية التي أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في المنطقة” بحسب البيان.

وزار قائد عملية العزم الصلب في “التحالف الدولي”، أمس، قاعدة التنف، ثم زار مخيم الركبان والتقى مع عدد من الأهالي والمجلس المحلي لمخيم الركبان ضمن مستوصف شام الطبي، واستمع للأهالي الذين تحدثوا عن معاناتهم في مخيم الركبان وطالبوا بحلول مستعجلة في ظل الحصار المطبق منذ ما يقارب 45 يوما.