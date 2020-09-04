بسبب الخلاف على منازل أهالي عفرين.. اقتتال جديد بين الفصائل الموالية لتركيا في ناحية جنديرس

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين فصيلي جيش الإسلام وحركة نور الدين الزنكي في ناحية جنديرس غرب مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، نتيجة خلاف على عدة منازل في قرية قوجمان واشكان، ما أدى إلى سقوط إصابات من الطرفين.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا أرسلت تعزيزات إلى تلك المناطق لفض الاشتباكات فيما بينهما.

والجدير بالذكر أن المناطق الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، تشهد انتهاكات متواصلة ومستمرة من الفصائل الموالية لتركيا، من خلال تضييق الخناق على السكان الأصليين والمدنيين النازحين لتلك المناطق، وسط تعامي تركي عن تلك الانتهاكات

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في آب الفائت، بأن مسلحين من لواء السلطان “محمد الفاتح” الموالي لأنقرة، طالبوا صاحب أحد المنازل بإخلاءه في قرية “كوركان الفوقاني” بريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، بحجة أن زوجة صاحب المنزل كانت تعمل إبان سيطرة القوات الكردية على عفرين في كومين قرية “كورونا الفوقاني”، كما امهلوه فترة زمنية لتسليم زوجته المتواجدة حاليا في مدينة حلب، وإلا سيتم طرده من عفرين بشكل كامل، تزمنا مع ذلك جرى اعتقال مواطن من أبناء القرية لأسباب مجهولة.