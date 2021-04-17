بسبب الظهور الإعلامي على عدسة المرصد السوري.. موظفين ضمن منظمة مدعومة أوروبياً يضيقون على أهالي أحياء بمدينة الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مدينة الرقة، بأن استياء شعبي كبير يسود المدينة من ممارسات موظفي أحد المنظمات القائمة على ترميم المنازل المتضررة بفعل العمليات العسكرية سابقاً، والتي تدعمها إحدى الدول الأوروبية، حيث يقوم الموظفون بحرمان السكان من حقهم بترميم منازلهم وتقديم اعتراض عليهم، ولاسيما حي حديقة البستان ضمن مدينة الرقة، وذلك بسبب إجراء أهالي الحي لقاءات مع عدسة المرصد السوري لحقوق الإنسان والتحدث عن التسييب والإهمال والمعاناة التي يعيشيونها.