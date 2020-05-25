بسبب المناوشات.. القوات الروسية تبتعد عن الأمريكية وتتوجه إلى “عين عيسى” عبر مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا

تتواصل الاستفزازات المتبادلة بين القوات الأمريكية ونظيرتها الروسية، في مشهد بات مألوفا في مناطق شمال وشرق سوريا، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن مدرعات أمريكية حاولت عرقلة مسير نظيرتها الروسية على طريق m4 قبل وصولها منطقة تل تمر.

كما ترجل جنود روس من سياراتهم نحو المدرعات الأمريكية التي قطعت طريقهم عند مدخل تل تمر الغربي.

كما تمركزت 5 مدرعات أمريكية على طريق “M4” وعند مفرق حطين على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي، في انتظار مرور العربات الروسية لمنعها من المسير على الطريق، بينما تعمد الرتل الروسي المؤلف من نحو 30 عربة عسكرية المرور من بلدة مبروكة الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها وصولا إلى عين عيسى شمال الرقة.

ورصد المرصد السوري في 4 أيار/مايو، أن القوات الأمريكية تمركزت منذ ساعات الصباح الاولى عند مدخل تل تمر بريف الحسكة من الجهة الشرقية، وذلك بهدف قطع الطريق أمام دورية روسية انطلقت من قاعدتها جنوب تل تمر، وسط تحليق لمروحيات أميركية في أجواء المنطقة، فيما اتجهت الدورية الروسية إلى بلدة العالية مستخدمةً الطريق الدولي “حلب – الحسكة”.