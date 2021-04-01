بسبب تأخر رواتبهم.. عناصر من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا يتظاهرون في مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجمع مقاتلين تابعين لـ “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في مدينة الباب، شرقي حلب، وذلك احتجاجًا على تأخر رواتبهم من الجانب التركي، حيث أفادت مصادر المرصد السوري، بأن “المخابرات التركية” أوقفت رواتب “الجيش الوطني” الموالي لها منذُ نحو 70 يوميًا، حيث تشهد أوساط المقاتلين استياء كبير ومتصاعد بسبب تأخر الرواتب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد نشر في الـ 30 من آذار/مارس، المنصرم، بأن المخابرات التركية أوقفت تزويد فصائل “الجيش امن فصائل “الجيش الوطني” الموالي لها بالرواتب الشهرية، منذُ نحو شهرين، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المخابرات التركية وعدت عناصر فصائل منضوية ضمن مايعرف بفصائل عملية “نبع السلام” بتقديم منح لهم عقب سيطرتهم برفقة القوات التركية على مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا شمالي الرقة في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2019، إلا أن المخابرات التركية تملصت من تقديم المكافأت للعناصر إلى يومنا هذا، و اقتطعت من رواتبهم التي حصلوا عليها ثمن بدلاتهم العسكرية، والتي كان آخرها في الشهر الأول من العام 2021 قبل إيقاف الرواتب منذ شهرين، مصدر عسكري من فصائل “الجيش الوطني” قال للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن إيقاف الرواتب من الجانب التركي يرجح أن يكون سببه للضغط على الفصائل من أجل فتح معابر مع مناطق النظام، تنفيذًا لاتفاقيات روسية – تركية معلنة وغير معلنة.