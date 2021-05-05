بسبب تأخر صرف رواتبهم.. إضراب للعاملين في مشفى رأس العين/سري كانيه بريف الحسكة

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من ريف الحسكة، بأن مشفى مدينة رأس العين(سري كانيه) تشهد إضرابًا عامًا للعاملين فيها، وذلك احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية من قِبل المسؤولين الأتراك عن المشفى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار يوم أمس إلى أن والي أورفا التركية، زار صباح الثلاثاء، مدينة تل أبيض ضمن مناطق مايعرف بـ”نبع السلام” شمالي الرقة، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الوالي زار أسواق المدينة بشكل مفاجئ، وتعتبر هذه الزيارة الثانية للوالي التركي إلى مناطق “نبع السلام”.