بسبب تجدد ثأر قديم.. مقتل شاب وإصابة والده بريف درعا الشمالي

محافظة درعا: قتل شاب بالرصاص المباشر، وأصيب والده بجروح، نتيجة إطلاق نار، بسبب تجدد ثأر قديم بين عائلتين، في مدينة جاسم في الريف الشمالي من محافظة درعا.

وتستمر حالات القتل والفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة النظام في ظل انتشار السلاح والتشكيلات العسكرية وتبعاتها المختلفة خاصة في مدينة درعا المشهورة بحوادث الفلتان الأمني بالرغم من اتفاقية التسوية عام 2018.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 180 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 200 شخص، هم: 43 سيدة، و137 رجل، و20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 30 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 24 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

– 28 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و21 رجل و4 سيدات

– 14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 19 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و17 رجل و3 سيدات

– 24 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و20 رجل.

– 13 جريمة في دمشق راح ضحيتها 4 سيدات وطفل و8 رجال

– 11 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و5 رجال

– 16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين