بسبب تداعيات القصف الجوي التركي.. تسرب المشتقات النفطية إلى مجرى نهر الرد ينذر بحدوث وضع كارثي في منطقة الحسكة

بعد القصف الجوي التركي على مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، واستهداف البنى التحتية بشكل رئيسي، وما خلفه من آثار وعواقب وخيمة على المنطقة، ولنتيجة التضرر الكبير الذي لحق بالمنشآت والمحطات، أدى الأمر مؤخراً إلى تسرب المشتقات النفطية إلى مجرى وادي الرد الذي يلتقي روافده مع عدة مناطق في الحسكة.

وتسبب تسرب المشتقات النفطية إلى ذلك المجرى إلى تلوث مياه نهر الجقجق الذي يلتقي مع نهر الرد عند بلدتي تل براك وتل الحميس في ريف الحسكة، ما ينذر بوضع كارثي على البيئة والزراعة والثروة السمكية والصحة العامة.

وفي هذا السياق، قال (ن.خ) في شهادته للمرصد السوري:” بأنه لوحظ في الأيام الأخيرة بعد القصف التركي على المنشآت النفطية إلى تسرب النفط إلى نهر جقجق، ومع تزايد الهطولات المطرية الأمر قد تسبب بحدوث كارثة للأراضي الزراعية، لذلك على الجميع التدخل، وحل المشكلة كون الأراضي الزراعية الواقعة على ذلك النهر، مهددة بحدوث أضرار كبيرة فيها، فالمواد النفطية لها تداعيات وخيمة على التربة والمحاصيل المزروعة.

ومن جانبه تطرق (خ.ع) في شهادته للمرصد السوري، إلى أنه بعد تسرب مادة النفط نشب عن ذلك ظهور روائح كريهة، كون استنشاق هذه الروائح سيؤدي لحدوث أمراض في المنطقة، ولا سيما المنطقة التي يمر فيها نهر جقجق بمساحة تصل إلى 200 كم، وأيضاً سيؤثر على الحيوانات والطيور كونها تشرب من ذلك النهر، وإذا وصل ذلك التسرب للسد الجنوبي سيقضي على الثروة السمكية فيها.

وفي مقابل ذلك، عمل مكتب الري والموارد المائية التابع لهيئة الزراعة في شمال شرق سوريا، على الحد من هذه الآثار، والسيطرة على الأمر، إلا أن هذه المحاولات غير كافية، والتي تمثلت بإنشاء مصائد على امتداد نهر الجقجق والرد في ريف الحسكة، وإغلاق المنابع التي يتسرب منها النفط إلى نهر الرد، مع توجيه إنذارات للأهالي بعدم استعمال مياه النهر في الوقت الحالي.