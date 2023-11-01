بسبب تعرضه لسيدة.. شبان من عشيرة البوسرايا يقدمون على ضرب ضابط في صفوف الفرقة الرابعة بريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: أقدم عدد من الشبان من أبناء عشيرة “البوسرايا” على ضرب ضابط برتبة نقيب تابع للفرقة الرابعة بسبب تعرضه لسيدة، وذلك على إحدى نقاط التفتيش في قرية البغيلية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الغربي، حيث جرى نقله إلى المشفى العسكري لتلقي العلاج.

وفي 17 تشرين الأول الجاري، تبادل كل من ميليشيا “الفرقة الرابعة” ومليشيا لواء “القدس” الفلسطيني إطلاق النار فيما بينهم، على حاجز السلامة التابع لقوات النظام بريف دير الزور الغربي، على خلفية فرض عناصر “الفرقة الرابعة” إتاوة مالية على سيارة شحن تابعة للواء القدس الفلسطيني، تحمل مواد مهربة، ولدى رفض الأخير دفع الإتاوة، جرت مشادة كلامية بين الطرفين، ليتطور إلى استخدام الأسلحة.