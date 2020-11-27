بسبب خلافاتهم الداخلية.. قيادي ضمن الفيلق الثاني بـ “الجيش الوطني” الموالي لتركيا يستقيل من منصبه

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قائد ضمن الفيلق الثاني التابع لـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، يدعى “محمود الباز” استقال من منصبه في منطقة حوار كلس عند الحدود السورية – التركية شمالي حلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، استقالة القيادي جاءت بسبب خلافات داخلية ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، وسبق للقيادي أن كان ضمن فرقة “السلطان مراد” قبل أن ينشق عن الفرقة ويشكل لواء “خالد بن الوليد” وينضم لصفوف “الجبهة الشامية” ضمن “الفيلق الثاني”، والجدير ذكره أن “الباز” استاذ في علم النفس.