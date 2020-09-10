بسبب خلافاتهم مع الأهالي.. إصابة مواطنة برصاص “فرقة الحمزات” في ريف رأس العين (سري كانييه)

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن خلافات اندلعت مجددا بين الأهالي ومجموعات مسلحة تابعة لـ”فرقة الحمزات” في قرية الريحانية بريف رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، وذلك بسبب رفض الأهالي للانتهاكات اليومية بحقهم من قِبل عناصر الفصيل والمتمثلة بسرقة منازلهم وتضييق الخناق عليهم والمداهمات اليومية والفلتان الأمني المستشري في المنطقة، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فقد أصيبت مواطنة اليوم برصاص عناصر “الحمزات” في قرية الريحانية، جرى نقلها إلى مشفى رأس العين، وسط توتر يسود القرية على إثر الاعتداءات المتكررة بحقهم من عناصر الفصائل الموالية لأنقرة.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، بأن عراك مسلّح اندلع بين مسلحين من “فرقة الحمزات” من جهة، ومسلحين آخرين من “أحرار الشرقية” من جهة أُخرى، بالإضافة إلى تدخل بعض الأهالي بالاشتباكات الحاصلة بين الطرفين، وذلك في بلدة تل حلف الواقعة بريف رأس العين(سري كانييه) ضمن مناطق “نبع السلام”، على خلفية الخلافات والانتهاكات المتوصلة في المنطقة.