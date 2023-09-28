بسبب خلافات عائلية وتعاطي المواد المخدرة.. مواطن يقتل زوجته بسلاح في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قتلت سيدة تعمل شرطية في قرية شمارين، على يد زوجها، إثر خلافات عائلية، حيث جرى إطلاق الرصاص المباشر عليها من سلاح كلاشينكوف، داخل مسكنها، في مخيم الرسالة الواقع على أطراف قرية شمارين بريف إعزاز شمالي محافظة حلب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ” درع الفرات”.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الزوج عاطل عن العمل ومدمن على المواد المخدرة، وكان يقوم بتعنيف زوجته بشكل مستمر، فيما فر إلى جهة مجهولة بعد ارتكابه الجريمة.

وأشار المرصد السوري، في 9 من أيلول الجاري، إلى عثور أهالي، على جثة شاب من مهجري حلب مقتولاً، بشكل وحشي، حيث أقدموا على ضربه بحجر كبير على رأسه، حتى فارق الحياة، وألقيت جثته على طريق جارز- إعزاز بريف حلب الشمالي ضمن مناطق نفوذ فصائل الجيش الوطني، وذلك بعد اختطافه أمس من قبل مسلحين مجهولين.

ويشار إلى أن المغدور يعمل كسائق تكسي “أجرة” في المنطقة.