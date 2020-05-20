بسبب خلافهم على تقاسم محاصيل القمح والشعير.. الفصائل الموالية لتركيا تشتبك فيما بينها في ريف الحسكة

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر فرقة المعتصم والسلطان مراد والحمزات اقتتلوا فيما بينهم، أمس الثلاثاء، حيث اشتبكت تلك الفصائل بالأسلحة الخفيفة في قرى أم عشبة وباب الخير ومصبغة وأميرات في ريف الحسكة، بسبب خلافهم على تقاسم محاصيل القمح والشعير في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 أيار/مايو، مواصلة الفصائل الموالية لأنقرة استيلائها على المحاصيل الزراعية للمواطنين في ريف الحسكة، حيث استولت على محاصيل القمح والشعير في قرى بعيرير وقاسمية ومحمودية الواقعة ضمن المنطقة بين أبو رأسين (زركان) وتل تمر، وذلك في إطار استمرار الانتهاكات بأشكالها المتعددة سواء بحق من تبقى من أهالي تلك المناطق، أو بسلب ونهب والاستيلاء على أملاك وأرزاق الذين أجبروا على التهجير.

وكان المرصد السوري رصد، في9 أيار/مايو، استيلاء الفصائل الموالية لتركيا على القمح والمحاصيل الزراعية، التي تركها أصحابها، تزامنا مع العملية العسكرية التركية “نبع السلام”، حيث استولت الفصائل الموالية لتركيا على حقول القمح والشعير في قرية ريحانية وداودية ملا في ريف تل تمر، وتل بيدر وقرية عطية ونداس وتل صخر وأسدية الإزيديين بريف رأس العين.