بسبب خلاف سابق.. اشتباكات مسلحة عائلية في قرية بمنطقة “درع الفرات” شمالي حلب

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات مسلحة بين عائلتي “آل سحسول” و”آل حمدان خليل” في قرية الزيادية التابعة لمدينة أخترين ضمن منطقة “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي، وذلك نتيجة خلاف سابق بين العائلتين، حيث استخدمت أسلحة متوسطة وخفيفة وسط حالة هلع بين صفوف المدنيين ووصول رتل عسكري من قوات الشرطة العسكرية والمدنية لفض الاشتباكات، وسط معلومات عن إصابة مدنيين جراء الاشتباكات.

وفي 9 شباط الجاري، اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين آل حموش من جهة وآل حمدون من جهة أخرى في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي ضمن منطقة “درع الفرات” نتيجة خلافات بينهما تجددت بالقرب من جامع الحدادين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.