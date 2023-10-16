بسبب خلاف عائلي.. شاب ينهي حياته منتحرا بريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور: أقدم شاب على انهاء حياته منتحراً بطلق ناري، بسبب خلاف عائلي في ناحية الصور بريف دير الزور الشمالي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 25 أيلول الفائت، إقدام مواطن على إنهاء حياته، شنقاً بواسطة حبل، وذلك في قرية مغربتين بريف صرين التابعة لمدينة عين العرب/ كوباني شرقي حلب، دون معرفة أسباب إقدامه على الانتحار، ويشار إلى أنه من المكون العربي ويعمل في تربية المواشي لدى إحدى عائلات في قرية خراب بركيل بريف عين العرب.