“بسبب خلاف على دور الخبز”.. اقتتال مسلح بين عائلتين في آخر المعاقل السابقة لتنظيم “الدولة الإسلامية” شرق الفرات

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة شرق الفرات، اقتتال مسلح بين عائلتين اثنتين، ضمن بلدة الباغوز “آخر المعاقل السابقة” لتنظيم “الدولة الإسلامية” شرق الفرات، حيث بدأ الأمر بخلاف وتلاسن بالكلام بين أفراد من العائلتين أثناء انتظارهم على طابور لشراء مادة الخبز، سرعان ما تطور الأمر إلى اقتتال مسلح، خلف جرحى، لتقوم قوى الأمن العام بالتدخل بعد ذلك ومداهمة منازل للطرفين واعتقال أشخاص من العائلتين.

وكان المرصد السوري أشار قبل أيام، إلى أن الوضع الصحي يزداد سوءً في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، بسبب عدم وجود أطباء في البلدة، تزامنًا مع انتشار وباء “كورونا”، إضافة إلى تلوث المياه الذي أدى إلى وجود حالات تسمم واللشمانيا.

مصادر أهلية ناشدت عبر المرصد السوري، “الإدارة الذاتية” لدعم المركز الصحي، بعد انتهاء عقد منظمة داعمة له.

ويتبع لبلدة الباغوز إداريًا 4 قرى وهي : حويجة المشاهدة والسفافة وقرية موزان وباغوز تحتاني، ويسكن في تلك القرى نحو 30 ألف نسمة، ولا يتواجد في المركز أي نوع من أنواع العلاجات، ولا أطباء أو مستشفى قريب، إضافة إلى ضعف إمكانيات المركز الصحي، منذ تموز الفائت، أي منذ مغادرة المنظمة الداعمة، والتي بدورها كانت تأتي للبلدة يومي السبت والثلاثاء تقدم معاينات وعلاج مجاني.

ويعاني المواطنون من نقص الخدمات الطبية في مناطقهم، إذ تبتعد أقرب مستشفى عن البلدة نحو 70 كيلومتر، وهناك صعوبة في ذهاب الأهالي في ساعات متأخرة من الليل سواء للحالات الإسعافية أو الولادة.