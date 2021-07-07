بسبب خلاف على فتح طريق التهريب.. اشتباكات عنيفة بين “فرقة الحمزة” من جهة و”الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام” شرقي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق اندلاع اشتباكات عنيفة بين لواء شمر التابع لـ”فرقة الحمزة” من جهة، و”الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام” الإسلامية من جهة أُخرى في منطقة السكرية الواقعة قرب مدينة الباب شرقي حلب، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الاشتباكات سببها خلافات بين الفصائل على فتح طريق للتهريب نحو مناطق النظام من المنطقة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.

وفي الثاني من يوليو الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، ما بين فصيلي جيش النخبة وصقور الشمال الموالين لتركيا، في قرية درويش ميدانكي بريف عفرين شمالي حلب، ما أدى لوقوع 6 إصابات من كلا الطرفين، فيما لا يزال التوتر يسود المنطقة بين تلك الفصائل.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 26 حزيران الفائت، بأن مشاجرة جماعية بالأسلحة اندلعت بين عدة أشخاص داخل خيمة عزاء في بلدة جنديرس في ريف عفرين، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، مما أسفر عن مقتل عن ثلاثة أشخاص على الأقل وسقوط جرحى آخرين.