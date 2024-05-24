بسبب خلاف مادي.. مقـ ـتل رجل بـ 3 طلقات نارية في مدينة الرقة

محافظة الرقة: قتل مواطن إثر تعرضه لـ3 طلقات نارية من شخص آخر، بالقرب من مسجد قباء في شرق جسر الرومانية في مدينة الرقة، بسبب خلاف مادي بينهما، فيما تدخلت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في المنطقة وألقت القبض على القاتل.

ووثق المرصد السوري 49 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 53 شخص هم: 40 رجل، و5 أطفال و8 سيدات توزعوا على النحو التالي:

– 18 بينهم طفلين و3 سيدات في الحسكة

– 17 بينهم سيدتين وطفل في دير الزور

– 14 بينهم طفلين و3 سيدات في الرقة

– 3 رجال في منبج

– رجل في عين العرب (كوباني)