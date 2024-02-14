بسبب ضغوطات نفسية.. يافع ينهي حياته منتحرا في أحد أحياء مدينة حماة

محافظة حماة: أقدم يافع يبلغ من العمر 16 عاما، على انهاء حياته منتحراً بـ 3 طعنات بأداة حادة، في حي باب طرابلس مقابل مدخل سوق الهام بمدينة حماة، بسبب ضغوطات نفسية.

ويأتي ذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الضغوطات النفسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 5 شباط الجاري، انتحار شابة 20 عاما، عبر إطلاق الرصاص على نفسها من مسدس حربي بعد أن رفض والدها تزويجها لشاب تقدم لخطبتها، في قرية تل حسن باشا بريف سلمية الجنوبي.