بسبب ظروفه المعيشية.. شاب ينهي حياته بإلقاء نفسه من شرفة منزله في مدينة السلمية بريف حماة

محافظة حماة: أقدم شاب ييلغ من العمر 30 عاماً على الانتحار اليوم عبر إلقاء نفسه من شرفة منزله في الطابق الرابع في مدينة السلمية بريف حماة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، وذلك نتيجة الضغوطات النفسية وظروفه المعيشية.

وفي 14 تشرين الأول الفائت، أقدم شاب على الانتحار عبر إلقاء نفسه من سطح منزله في مدينة دير الزور، وقد تبين من خلال الفحص الطبي بأنه كان قد تعاطى كمية كبيرة من المخدرات قبل إقدامه على الانتحار لأسباب مجهولة.

يأتي ذلك، في ظل تزايد حالات الانتحار في عموم مناطق سوريا على اختلاف الجهات المسيطرة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الضغوطات النفسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.