بسبب غلاء الأسعار وجمود الأسواق.. عراك بين عشيرتين في مدينة الرقة

بسبب غلاء الأسعار وجمود الأسواق.. عراك بين عشيرتين في مدينة الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، مشاجرة بالسلاح الأبيض، وقعت بين عشيرة البريج من جهة، وعشيرة الوهب من جهة أُخرى في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب مصادر المرصد السوري، يعود سبب المشاجرة بين العشيرتين لغلاء أسعار المواد الأساسية، وجمود الأسواق في مدينة الرقة، بسبب المعابر المغلقة مع مناطق النظام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، اندلعت مشاجرة بين عشيرة البريج وعشيرة الحليسات أيضاً في منطقة سوق الغنم “الماكف”بمدينة الرقة، بسبب تنازعهم على أرض زراعية في المنطقة، وتم تبادل إطلاق النار بين الطرفين حينها، دون التوصل لاتفاق صلح بين العشيرتين.

وتشهد أسواق مدينة الرقة غلاءً كبيراً في أسعار المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والإسمنت والحديد والمشتقات النفطية، مما أدى إلى تفاقم حدة التوتر بين الأهالي نتيجة قلة فرص العمل وقلة المردود وغلاء الأسعار.