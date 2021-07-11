بسبب قوالب ثلج.. شجار بين عناصر من “الدفاع الوطني” و”لواء أبو الفضل العباس” في “عاصمة” الإيرانيين غرب الفرات

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن شجار بالأيدي نشب بين مجموعة تابعة لـ “الدفاع الوطني” وعناصر محليين من ميليشيا “أبوالفضل العباس” التابعة لـ “الحرس الثوري الإيراني” تطور لحدوث إطلاق نار في الهواء أثناء وقوف عناصر الطرفين على طابور للحصول على قوالب ثلج أمام إحدى المعامل في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، مما أسفر عن سقوط جرحى من كلا الطرفين وحدوث أضرار مادية داخل المعمل وحرمان المدنيين من الحصول على قوالب الثلج حيث يضطر جميع أهالي المنطقة للوقوف إلى ساعات طويلة وشراء قوالب الثلج في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء الأمر الذي تسبب بارتفاع سعر قالب الثلج إلى 5000 ليرة.