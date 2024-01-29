بسبب منشور على “فيسيوك”.. إصابة 3 بينهم طفل في اشتباك مسلح بريف السويداء الشمالي

محافظة السويداء: هاجمت مجموعة مسلحة منزل شاب في بلدة لاهثة بريف السويداء الشمالي بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين وأقدم أفراد المجموعة على احتجازه متهمينه بنشر منشور عبر حساب في “فيسبوك” يكشف أسماءهم ويتهمهم بتجارة وترويج “المخدرات”، وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين أفراد المجموعة وذوي الشاب أدت لإصابة 3 أشخاص بجراح بينهم طفل.

وأقدم أفراد المجموعة على تعليق الشاب المحتجز في ساحة البلدة، مستعرضين أسلحتهم وسط إطلاق نار كثيف بالهواء بعد قيامهم بتعذيبه قبل أن يتم الإفراج عنه بس تدخل وجهاء من البلدة بعد أن اندلعت الاشتباكات التي تسببت بحالة هلع لدى الأهالي.

وفي 22 كانون الثاني الجاري، عثر أهالي على جثة رجل في العقد السادس من العمر مقتولاً بطلق ناري في القلب ويظهر على جسده آثار تعذيب، بجانب مدرسة التمريض الواقعة في مدينة السويداء، حيث جرى نقل الجثة إلى المشفى الوطني، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة حتى اللحظة.