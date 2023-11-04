بسبب منشور “فيسبوك”.. ” الأمن الجنائي” يعتقل ناشط إعلامي في مدينة بانياس

محافظة طرطوس: اعتقلت دورية تابعة “للأمن الجنائي”، شخصاً يعمل في مصفاة بانياس لتكرير النفط، وذلك بحجة منشورله على صفحته الشخصية “الفيسبوك”، حيث أدعت الجهة الأمنية بإن المنشور أهان الرموز الوطنية وتناول شخص رئيس الجمهورية بكتابات تسيئ للدولة، دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

ويشار إلى إن الشاب كان ناشط إعلامي ويعمل كمراسل في قناة الميادين، ليصاب أثناء تغطيته لأحد المعارك بجروح سببت له شلل نصفي في قدمه اليسرى، ومن ثم انتقل للعمل في مصفاة بانياس قبل اعتقاله.

يذكر أن أجهزة النظام الأمنية كثفت الاعتقالات داخل مناطق سيطرتها لتشمل عدد كبير من المتذمرين من الوضع المعيشي والاقتصادي السيئ التي وصلت إليه البلاد.

وأشار المرصد السوري، بتاريخ 28 من أيلول الفائت، إلى اعتقال أجهزة النظام الأمنية مدير شبكة أخبار محلية، بسبب منشور له على “الفيسبوك”، ويدير الإعلامي صفحة “جبلة الأولى”، انتقد فيه الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية، فيما حذف المنشور لاحقا.