بسبب نزاعات على تقاسم المسروقات.. عراك مسلح بين فصائل موالية لأنقرة في ريف تل تمر شمال الحسكة

بسبب نزاعات على تقاسم المسروقات.. عراك مسلح بين فصائل موالية لأنقرة في ريف تل تمر شمال الحسكة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن خلاف بين فصائل “فيلق الرحمن” و “السلطان مُراد” و لواء “المعتصم” تطور لاندلاع عراك مسلح فيما بينهم في قُرى أهراس وسودا وليلان في ريف تل تمر الشمالي الغربي وريف رأس العين الغربي شمال الحسكة.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، يعود سبب الخلاف على تقاسم مسروقات بعض المنازل في المنطقة والسيطرة عليها.

وعلم المرصد السوري من مصادر موثوقة أيضا أن مسلحين من فصيل “السلطان مُراد” عمدوا إلى حرق عدد كبير من منازل المدنيين في قرية بعيرير في ريف رأس العين، وذلك بعد سرقتها بشكل كامل.