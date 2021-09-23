بسبب نفوق أحد خرفانه.. رجل يحرق أطفاله بالبنزين في ريف الرقة

محافظة الرقة : أقدم رجل على حرق طفليه، بسكب مادة البنزين وإضرام النار بهما، بعد أن اكتشف نفوق خروف يملكه، اليوم الثلاثاء 21 أيلول.

وفقاً لنشطاء المرصد السوري، فقد أقدم الأب على حبس طفليه في غرفة وإغلاقها عليهما وسكب البنزين على طفليه أكبرهم تبلغ من العمر خمسة سنوات في قرية العكريشي بريف مدينة الرقة، مما أدى إلى إصابتهما بحروق خطيرة، نقلوا على إثرها إلى في مدينة دمشق لخطورة وضعهم الصحي.

كما أقدم الأب قبل شهر على الاعتداء على ابنه البكر بالضرب المبرح وكسر إحدى رجليه وحرقه أيضاً بمادة البنزين ليصاب ابنه بجروح متفاوتة، بالإضافة الى الاعتداء على أحد جيرانه بالضرب المبرح بأداة حادة على رأسه، إثر خلافات على ضمان أرض زراعية، بالرغم من ارتكابه عدة جرائم إلى أنه لا يزال حراً طليقاً.