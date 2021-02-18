“بشار ولاك ما بدنا ياك”.. عبارات مناوئة للنظام السوري يخطها أبناء جبل العرب على جدران السويداء

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبارات مناوئة للنظام السوري وأركانه، خطها أشخاص في مدينة السويداء مساء أمس على جدار المدينة، جاء في بعضها، “ثورة حتى آخر قطرة دم، بشار ولاك ما بدنا ياك، حرية للأبد، روح الثورة سكنت فؤاد ابن البلد”، ورصد المرصد السوري في الخامس من الشهر الجاري، رفع عبارات ورقية مناهضة للنظام السوري في كل من أم ولد ودرعا البلد والحراك والحارة والجيزة وبصرى الشام ومليحة العطش وكفر ناسج والكرك الشرقي وبصر الحرير وداعل وإنخل وسحم الجولان وايب واللجاة ومناطق أخرى، وعبرت اللواحات في 17 منطقة عن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإسقاط رأس النظام السوري.

ويأتي ذلك، استمرارًا للحراك الشعبي في الجنوب السوري رأس النظام السوري “بشار الأسد”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 2 فبراير/شباط، رفع شعارات مناهضة لرأس النظام السوري “بشار الأسد” في 13 قرية وبلدة في محافظة درعا، تطالب بالإفراج عن المعتقلين، وأكدت العبارات على التمسك بثوابت الثورة السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 31 يناير/كانون الثاني الفائت، عبارات جدارية خطها شبان في مدينة السويداء، مناهضة لرأس النظام السوري تعبر عن رفضهم للانتخابات الرئاسية القادمة، إضافة إلى عبارات ترفض تواجد الميليشيات الإيرانية في سورية.