بشعارات لافتة .. العشرات من أبناء جبل العرب يتظاهرون في ساحة الكرامة بالسويداء

محافظة السويداء: تجمع العشرات من أبناء محافظة السويداء، اليوم، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، للمطالبة بالتغيير السلمي وإسقاط النظام، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها” الثورة هي الحل الوحيد الحتمي لاقتلاع أي نظام دكتاتوري مستبد”، ” نحن بذور الأرض قد يسجن بعضنا أو يموت لكننا سنزهر”، “لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر ولابد لثورتنا أن تنتصر”،” نعم لوحدة سوريا لا للتقسيم”، “معاً لمحاكمة الأسد معاً لتنفيذ القرار 2254”.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن العشرات من أبناء جبل العرب تجمعوا في ساحة الكرامة، في ظل استمرار الحراك الشعبي السلمي، المطالب بالحرية وإسقاط النظام، وتنفيذ القرار الدولي 2254 وتحقيق انتقال سياسي في البلاد، والإفراج عن المعتقلين.