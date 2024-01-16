بشعار “سورية بدا حريّة”…العشرات يشاركون بمظاهرة شعبية مطالبة برحيل رأس النظام في مدينة السويداء

محافظة السويداء: بشعارات “سورية بدا حريّة” و”يالله ارحل يا بشار”، خرج العشرات من المواطنين بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء مجددين مطالبهم برحيل رأس النظام والانتقال السياسي للسلطة وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق القرار 2254، وذلك استمراراً للانتفاضة الشعبية لأبناء محافظة السويداء.

وفي 14 كانون الثاني الجاري، شارك العشرات من المواطنين بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء للتأكيد على استمرار الانتفاضة الشعبية لأبناء المحافظة، حيث جدد المتظاهرون مطالبتهم بالحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254 وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات “حبة القمح ستنبت في حقولنا” و ”المعتقل بحجم وطن”.