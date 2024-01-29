بشكل تسعفي.. قوات النظام تعتقل أحد أبناء ريف درعا على أحد حواجزها العسكرية في المدينة

محافظة درعا: أقدم عناصر قوات النظام المتمركزين على أحد الحواجز العسكرية في المدينة على اعتقال شاب ينحدر من بلدة الحرير بريف درعا بشكل تعسفي، دون معرفة التهمة الموجهة إليه أو معرفة مصيره حتى اللحظة.

وفي 21 كانون الثاني الجاري، داهم عناصر دورية أمنية، منزلا في قرية الفرحانية بريف الشمالي لمدينة تلبيسة، واعتقلوا مواطن واقتادوه إلى جهة مجهولة، دون معرفة التهمة الموجه إليه، وعلى إثر ذلك توافد العشرات من أهالي القرية إلى الحاجز الأمني في القرية مطالبين بإطلاق سراحه مهددين بالتصعيد في حال رفض أو تأخير طلبهم.