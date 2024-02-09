بشكل تعسفي.. أجهزة النظام الأمنية تعتقل شاباً من بلدة بريف درعا عقب عودته من الأردن

محافظة درعا: اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام شاباً من أبناء مدينة نوى بريف درعا بشكل تعسفي دون معرفة التهم الموجهة إليه، داخل معبر نصيب الحدودي جنوب درعا عقب عودته من الأردن، في حين لايزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 29 كانون الثاني الفائت، إلى أن عناصر قوات النظام المتمركزين على أحد الحواجز العسكرية في المدينة اعتقلوا شابا ينحدر من بلدة الحرير بريف درعا بشكل تعسفي، دون معرفة التهمة الموجهة إليه أو معرفة مصيره حتى اللحظة.