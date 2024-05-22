بشكل تعسفي.. أجهزة النظام الأمنية تعتقل سيدة عقب زيارتها لوالدها في سجن عدرا

محافظة درعا: اعتقلت أجهزة النظام الأمنية سيدة من مدينة الحراك شرقي درعا بشكل تعسفي دون معرفة التهم الموجهة إليها، عقب زيارتها لوالدها المعتقل في سجن عدرا بأطراف غوطة دمشق الشرقية، ولا يزال مصيرها مجهولا حتى اللحظة.

ولاتزال أقبية سجون النظام تغص بالمساجين المدنيين والعسكريين على حد سواء، يقاسون أشد أنواع العذاب والتنكيل، ويجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مطالبته للمجتمع الدولي بالإفراج عن المعتقلين وحمايتهم من بطش النظام ويحذر من استشهادهم تحت وطأة التعذيب

وأشار المرصد السوري في 20 أيار الجاري إلى أن عناصر دورية من قوات النظام، اعتقلوا مواطنا بشكل تعسفي بعد مداهمة منزله في بلدة مضايا بريف دمشق، واقتادوه إلى فرع أمني، ولا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.