بشكل تعسفي.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مواطنين في منطقتي “غصن الزيتون” و”درع الفرات”

محافظة حلب: اعتقل عناصر دورية تابعة للاستخبارات التركية بتاريخ 11 تشرين الأول الجاري، مواطن من قرية داركرية بناحية معبطلي من مكان إقامته في حي الأشرفية بمدينة عفرين ضمن مناطق “غصن الزيتون”، بعد أيام من ترحيله من تركيا إلى سوريا، دون معرفة التهم الموجهة إليه.

على صعيد متصل، اعتقل عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية، مواطنا من أهالي قرية جويق بريف عفرين، من مكان إقامته في حي عفرين القديمة ضمن مناطق “غصن الزيتون”، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، بغية تحصيل فدية مالية منه.

وفي مدينة إعزاز ضمن مناطق “درع الفرات”اعتقلت دورية تابعة للشرطة العسكرية مواطن من مدينة جسر الشغور واقتادته إلى مركزها الأمنية في المدينة، دون معرفة التهم الموجهة إليه، كما أنكروا وجود الشاب المعتقل لديهم أثناء بحث ذويه عنه.