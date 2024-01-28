بشكل تعسفي تم اعتقاله ليفارق الحياة بعد إصابته بـ”نوبة قلبية” في سجن الشرطة العسكرية بإعزاز

محافظة حلب: فارق الحياة معتقل في سجن الشرطة العسكرية بمدينة إعزاز بريف حلب، إثر إصابته بـ”نوبة قلبية” “احتشاء في عضلة القلب” نتيجة الضغوط النفسية التي مر بها داخل السجن، وكان قد اعتقل بشكل تعسفي دون معرفة التهم الموجهة إليه قبل نحو 3 أشهر.

وأشار المرصد السوري في 4 كانون الثاني الجاري إلى أن عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية اعتقلوا شابين اثنين أحدهما من محافظة حلب والآخر من محافظة درعا، بعد أن جرى ترحيلهما من قبل السلطات التركية عبر معبر باب السلامة الحدودي بين سوريا وتركيا، دون توجيه أي تهمة لهما، في مدينة إعزاز شمال حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها “درع الفرات”.

وطالب عناصر الشرطة العسكرية من ذوي الشابين دفع إتاوة مالية قدرها 1500 ليرة تركية مقابل إطلاق سراحهما.