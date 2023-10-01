بشكل تعسفي.. حاجز لقوات النظام يعتقل مواطنين شقيقين بريف درعا الشمالي

محافظة درعا: اعتقلت قوات النظام مواطنين شقيقين لا ينتميان لأي جهة عسكرية، ينحدران من عشائر بدو اللجاة، على حاجز أمني غير ثابت “طيار” عند جسر إزرع شمالي درعا، دون معرفة التهم الموجهة إليهما وتم اقتيادهما إلى أحد المراكز الأمنية ولا يزال مصيرهما مجهولا حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن عناصر فرع الأمن السياسي أقدموا على اعتقال 6 مواطنين، أثناء مرورهم على أحد الحواجز العسكرية التابعة للفرع في بلدة غباغب بريف درعا، وينحدر المعتقلون من مدينة جاسم، في حين طالب ذوبهم بالإفراج عنهم.