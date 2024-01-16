بشكل تعسفي.. دورية أمنية لقوات النظام تعتقل 3 أشخاص بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: اعتقل عناصر دورية أمنية تابعة لمخفر بلدة حفير الفوقا بريف دمشق، 3 أشخاص اثنان منهم من عائلة واحدة، إثر تقرير كيدي بحقهم من قبل عملاء ومتعاونين مع النظام ، حيث تم نقلهم إلى مركز المدينة وسط مصير مجهول يلاحقهم.

وأشار المرصد السوري في 13 من كانون الثاني الجاري إلى اعتقال عناصر الأمن العسكري التابع للنظام، بشكل تعسفي شابا بعد مداهمة منزله الكائن بالقرب من مدرسة الدباس في مدينة داريا بريف دمشق، دون معرفة أسباب اعتقاله، حيث جرى اقتياده إلى مركز أمني تابع للنظام دون معرفة مصيره.

وتواصل الأجهزة الأمنية المرتبطة بالنظام بشن حملة اعتقالات تعسفية بحق المدنيين ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ قوات النظام.