بشكل تعسفي.. دورية أمنية تداهم منزلا في ريف حمص وتعتقل مواطن

محافظة حمص: داهم عناصر دورية أمنية، منزلا في قرية الفرحانية بريف الشمالي لمدينة تلبيسة، واعتقلوا مواطن واقتادوه إلى جهة مجهولة، دون معرفة التهمة الموجه إليه، وعلى إثر ذلك توافد العشرات من أهالي القرية إلى الحاجز الأمني في القرية مطالبين بإطلاق سراحه مهددين بالتصعيد في حال رفض أو تأخير طلبهم.

وأشار المرصد السوري، في 16 كانون الثاني الجاري إلى أن عناصر دورية أمنية تابعة لمخفر بلدة حفير الفوقا بريف دمشق، اعتقلوا 3 أشخاص اثنان منهم من عائلة واحدة، إثر تقرير كيدي بحقهم من قبل عملاء ومتعاونين مع النظام ، حيث تم نقلهم إلى مركز المدينة وسط مصير مجهول يلاحقهم.