بشكل تعسفي.. دورية للأمن الجنائي تعتقل شخصين بعد مداهمة منزلهما بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: اعتقل عناصر دورية تابعة للأمن الجنائي شخصين اثنين من بلدة حفير الفوقا بمنطقة القلمون بريف دمشق، بعد مداهمة منزلهما، وجرى اقتيدهما إلى فرع المنطقة دون توجيه تهمة محددة إليهما.

وأشار المرصد السوري، في 16 كانون الثاني الجاري إلى أن عناصر دورية أمنية تابعة لمخفر بلدة حفير الفوقا بريف دمشق، اعتقلوا 3 أشخاص اثنان منهم من عائلة واحدة، إثر تقرير كيدي بحقهم من قبل عملاء ومتعاونين مع النظام ، حيث تم نقلهم إلى مركز المدينة وسط مصير مجهول يلاحقهم.