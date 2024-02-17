بشكل تعسفي.. عناصر الشرطة العسكرية يعتقلون 3 شبان في ريف حلب

محافظة حلب: اعتقل عناصر دورية من الشرطة العسكرية يوم أمس الجمعة شابا من أهالي الباب بالقرب من حاجز الكعيبة بريف الباب شرقي حلب، دون معرفة التهم الموجهة إليه.

كما اعتقل عناصر حاجز يتبع للشرطة العسكرية على مدخل مدينة إعزاز من جهة قرية معرين، شابا من أهالي قسطل جندو بناحية شران أثناء توجهه إلى مدينة إعزاز واحتجزوا سيارته دون معرفة التهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى اعتقال شاب آخر من ناحية جنديرس بريف عفرين على مدخل مدينة إعزاز من جهة طريق حلب عفرين، دون معرفة التهم الموجهة إليه.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

وأشار المرصد السوري في 14 شباط الجاري إلى أن عناصر دورية مشتركة لكل من الاستخبارات التركية والشرطة المدنية اعتقلوا مواطنين اثنين من أهالي قرية كوليان تحتاني بناحية راجو بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منهما.