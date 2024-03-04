بشكل تعسفي.. مجموعة محلية مسلحة تعتقل شابين بالريف الأوسط من مدينة درعا

محافظة درعا: اعتقل عناصر مجموعة مسلحة محلية في ريف درعا، شابا وابن عمه، وسط مدينة داعل في الريف الأوسط لمحافظة درعا، دون توضيح سبب اعتقالهما ولا يزال مصيرهما مجهولا حتى اللحظة.

ويشار إلى أن الشابين ينحدران من قرية براق شرقي في منطقة اللجاة، ويسكنان في بلدة المزيريب غربي درعا.

وتتزايد حوادث الاختطاف والاعتقال والابتزاز في مدينة درعا، في ظل الفوضى وزيادة نفوذ المجموعات المسلحة.

وأشار المرصد السوري في 24 من شباط الفائت، إلى مداهمة مجموعة مسلحة، منزلاً في بلدة إبطلع بريف درعا الأوسط، بهدف اعتقال شخص يتهم بتجارة “المخدرات” وارتكاب أعمال سرقة و “تشليح” وانتهاكات بحق أهالي البلدة، وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه في المنزل أقدم المسلحون على اعتقال شقيقه وابن شقيقه، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.